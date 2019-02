Kto a kedy potrebuje psychotesty na šoférovanie?

Cesty sa pomaly, ale isto premieňajú na boxerský ring. Takmer každý si chce aspoň raz dokázať, že on je ten lepší boxer. Psychika človeka ovplyvňuje jeho konanie, a to nielen v kritických situáciách za volantom. Existujú povolania, pri ktorých zamestnanci musia psychotesty absolvovať minimálne pri prijatí do zamestnania. Rovnako existujú skupiny vodičských oprávnení, kde vodiči potrebujú psychotesty na šoférovanie. A to dokonca v pravidelných intervaloch.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/kto-a-kedy-potrebuje-psychotesty-na-soferovanie/15739