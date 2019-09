Keď Slovan do KHL, tak Košice do NHL. Takto vyzeral jeden z transparentov počas zápasu „oceliarov“ v období, kedy sa belasí rozhodli vstúpiť do druhej najlepšej ligy sveta. A bola to veľká chyba, minimálne pre náš hokej.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/412124/tipsport-liga-hc-slovan-bratislava-hc-kosice-krv-smrt-ale-aj-hokejova-kvalita-po-siedmich-rokoch-sa-obnovuje-legendarna-rivalita-kosic-so-slovanom