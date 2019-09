Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Robert Moreno rád prenechá svoju funkciu Luisovi Enriquemu v prípade, že by sa niekedy rozhodol pokračovať v práci pri národnom tíme. Uviedol to na utorňajšej tlačovej konferencii pred kvalifikačnými duelmi ME 2020 proti Rumunsku a Faerským ostrovom.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/410986/kouc-spanielov-moreno-s-radostou-uvolni-miesto-luisovi-enriquemu/