Futbal a šport v Taliansku doplatia na koronavírus, no ľudia by mali byť po globálnej kríze silnejší. Pre ŠPORT.sk to uviedol taliansky športový novinár Ivan Cardia, ktorý poslal Slovákom odkaz z Apeninského polostrova.

