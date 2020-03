Vedenie Americkej tenisovej asociácie (USTA) uvažuje nad odložením grandslamového US Open pre pandémiu koronavírusu. Turnaj sa má v New Yorku hrať od 31. augusta do 13. septembra.

