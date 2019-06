Konfigurátor Peugeot je jednoduchý a skvelý

V tejto časti sa pozrieme na konfigurátor z Francúzska. I keď koncern PSA má pod sebou značku Citroen, ktorá by mohla mať veľmi podobný konfigurátor, v skutočnosti to tak nie je. Konfigurátor Peugeot môže vylepšiť hodnotenie, ktoré dostal konfigurátor Citroen, ale aj dostať horšie. Ako to bude?



Zdroj: https://www.topspeed.sk/konfigurator-peugeot/16213