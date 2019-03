Koncept Vision 4 na tému elektromobil Škoda rieši značke dve veci

Ak v niečom Škoda aktuálne na veľkých výrobcov stráca, sú to elektromobily. Nemá žiaden plug-in hybrid, o elektromobile sa zatiaľ len šušká. Koncept Škoda Vision IV by to však mohol pomôcť zmeniť. Toto športovo ladené SUV má značke pomôcť riešiť hneď dve veci. Nie len pomôcť priniesť prvý sériový elektromobil Škoda, ale načrtnúť, či dokonca rovno ponúknuť aj riešenie karosérie coupé SUV. Tento typ karosérie je doposiaľ doménou len nemeckých značiek. Škoda ňou je v zásade do značnej miery tiež, no zároveň je česká. A coupé SUV sú trendy.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/koncept-vision-4-na-temu-elektromobil-skoda-riesi-znacke-dve-veci/15776