Vladimír Weiss mladší je opäť na scéne. Teda aspoň by sa tam znovu chcel dostať. Na scéne sa zatiaľ objavila len jeho túžba znovu si obliecť najcennejší dres, na čo má plné právo. Z akých pohnútok sa takto po takmer roku rozhodol je verejnosti neznáme. Je to ale jeho vec. Ak by sa vytúženej nominácie napokon dočkal, bol by to dobrý ťah? Nuž…

