Koľko emócií sa zmestí do šiestich sekúnd? (Toľko a kúsok trvá najlepším, kým v hale prešprintujú 60 metrov.) Ján Volko do nich na halových ME v atletike vtesnal bolesť, nervozitu, obavy, neistotu, radosť, nadšenie, šťastie, aj – trénerkine slzy.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/386398/komentar-velkost-volkovych-siestich-sekund/