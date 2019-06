V nedeľu sa vo francúzskom Pau skončili majstrovstvá Európy vo vodnom slalome, na ktoré by mali slovenskí reprezentanti čo najrýchlejšie zabudnúť. Prečo? Pretože to bolo ich najhoršie vystúpenie na vrcholnom podujatí – OH, MS či ME – od vzniku samostatnej republiky.

