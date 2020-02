Čo keby popradskí hokejisti postúpili do extraligového finále a na ich zápase by nebol ani jeden novinár, nikto by o ich úspechu neinformoval. Televízia by nevysielala duel a maximálne by mohli hovoriť o parádnom výkone svojho tímu len fanúšikovia na zimnom štadióne. Samozrejme, situáciu ťaháme do extrému, ale vedenie HK Poprad by malo pochopiť, že pri Martinovi Réwayovi zvolilo nešťastné rozhodnutie.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/434923/komentar-umlcanie-rewaya-je-chybny-krok