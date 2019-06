Veľká škoda, že Joeri de Kamps nie je pravý obranca. Mohol by byť aj ľavý, len keby nehrával v záložnej formácii. Holandský tulipán totiž ťažko presadiť do slovenského stredu poľa. Je to prakticky jediný post, kde pre neho nie je miesto.

