Dookola to počúvame z každej strany. Slovenské futbalové súťaže sú predimenzované legionármi. No aj keby tak bolo, v podstate na tom nie je nič zlé, veď vo futbalovom svete je to bežná prax. Má to však aj jeden háčik. V mnohých prípadoch sú zahraniční hráči pôsobiaci u nás výkonnostne ešte slabší než slovenskí futbalisti.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/407528/komentar-sportu-mladym-treba-dat-priestor/