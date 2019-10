Komentár: Smutná prehra, ale s čarovným odkazom

Štvrtkový večer mohol byť úžasný a s krásnym koncom, ktorý by bol len čerešničkou na torte, no napokon z toho bola veľmi smolná a nešťastná tesná prehra futbalistov Slovana Bratislava s anglickým Wolverhamptonom Wanderers. Napriek tomu malo toto futbalové predstavenie jedno nádherné kúzlo, z ktorého by si mali mnohí brať príklad – nefalšovanú a krásnu detskú radosť.

