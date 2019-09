Zaplnená budapeštianska Groupama Aréna hromadne vypískala slovenskú národnú hymnu. Na to, že sa to stalo ešte pred začiatkom zápasu, je to opovrhnutia hodné. Lenže spomeňme si, ako sa 21. marca tohto roku zachoval Štadión Antona Malatinského v Trnave počas maďarskej hymny.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/411777/komentar-slovensko-madarsko-sme-si-kvit/