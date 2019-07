Srbský tenista Novak Djokovič angažoval do svojho tímu pred Wimbledonom Chorváta Gorana Ivaniševiča. Slovák Marián Vajda by mal podľa našich informácií zostať ako hlavný tréner. Ivaniševič mu bude pomáhať. Je to prvý zásah do Srbovho tímu od apríla minulého roka, keď sa k nemu Vajda vrátil po tom, ako Djokovič ukončil nevydarenú spoluprácu s Andrem Agassim.

