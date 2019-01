Tri pódiové umiestnenia, z toho jedno víťazstvo, jedna druhá a jedna tretia etapová priečka z pretekov Santos Tour Down Under, k tomu ešte strieborná pozícia na kritériu Tour Down Classic. To je bilancia cyklistu Petra Sagana z úvodných siedmich súťažných dní v sezóne 2019.

