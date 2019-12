Slovenskú reprezentáciu do 21 rokov preberá Jaroslav Kentoš. Nastupuje na uvoľnené miesto po Adriánovi Guľovi, ktorý odišiel do Viktorie Plzeň. Zaujímavé je, že do reprezentačných sfér zamieril nový kormidelník, podobne ako jeho predchodca, zo Žiliny, s ktorou mal platnú zmluvu.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/427427/komentar-rozmarna-rosada