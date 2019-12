Futbal je dnes svet biznisu. O peniaze ide až na prvom mieste. Platí to aj v slovenských reáliách a tiež o AS Trenčín. Pod Čákovým hradom vytvorili do značnej miery sebestačný klub. Základným pilierom je predaj hráčov.

