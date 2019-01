Boli vhodení do vriacej vody a uvarení zaživa. Dvaja mladí hokejisti sa ocitli v situácii, v ktorej nechceli byť, boli do nej dotlačení a očividne sa necítili komfortne. Napriek tomu sa na nich spustila vlna kritiky za to, že nepodporili svojich spoluhráčov a kamarátov.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/375297/ms-v-hokeji-u20-komentar-nezasluzia-si-kritiku/