Nič nie je ako predtým. Preto nemôžeme riešenia, ktoré by pomohli pred koronakrízou uplatňovať počas nej. Chýba nám oporný bod. Nemáme na čom postaviť prognózu do budúcnosti. Európa je vypnutá, ba dá sa povedať, že celý svet. Nevieme, kedy sa vráti do normálu. Najdôležitejšie zo všetkého je preto zachovať pokoj. Všetci hráme o čas.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/441720/komentar-neblaznite