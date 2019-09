To, že Maďarsko zdoláme, sa dalo očakávať už polhodinu po dueli s Chorvátskom. Áno, po prehre 0:4. Dôvod bol jasný, po facke bolo už v mixzóne cítiť z chlapcov pokoru. Výkon proti vicemajstrom sveta ich mrzel, na pískajúcich fanúšikov sa nehnevali. So sklonenými hlavami hovorili, ako to pobabrali a ako to chcú odčiniť. Nefrázovali, hodnotili triezvo.

