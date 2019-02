Komentár: Mala prísť stabilita, nastal horor

Slovan Bratislava zažil v KHL piatu neúspešnu sezónu. Zo siedmich odohraných ročníkov nazrel do play-off len dvakrát. Nikdy však nebol až na totálnom dne ako dnes. Pritom pred začiatkom sezóny sa hovorilo o stabilite a kroku vpred. Namiesto nich prišlo suverénne posledné miesto v celej súťaži a len desať víťazstiev zo 62 zápasov. Pre zotrvanie v kontinentálnej lige neostávajú takmer žiadne argumenty. Ako sme už písali dávnejšie, Slovan sa dostal do patovej situácie. Nemá peniaze, ťahá za sebou obrovské dlhy a nikto nevie, či príde nový investor, ktorý by mohol klub zachrániť. Rozobrali sme, ako vyzerala jedna z najhorších sezón v histórii klubu.

