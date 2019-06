Slovenskí plavci sa v čase, keď im v plnení limitov na majstrovstvá sveta zazvonilo do cieľovej rovinky, rozdelili. Jedna skupina zamierila do Žiliny na domáci šampionát, siedmi išli do Barcelony.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/402181/komentar-limity-sa-daju-plnit-aj-doma/