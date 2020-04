Spravodlivé riešenie v súvislosti s uzavretím aktuálnej sezóny, ak sa nedohrá, neexistuje. Každá z troch možných alternatív vždy niekoho poškodí. Či už to bude v súvislosti s majstrovským titulom, miestenkami do pohárovej Európy, alebo aj s prípadným vypadnutím do nižšej súťaže, respektíve postupom do najvyššej.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/443176/komentar-futbalovy-spanok-prinasa-nepokojne-sny