Šport teraz ustupuje pred koronavírusom do úzadia, čo je absolútne na mieste. Raz sa ale náš život vráti do normálu. Bolo by fajn, keby sme sa tiež vrátili do normálu.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/440039/komentar-este-odrobene-nemame