Kolóny na diaľniciach pre nehody boli, sú a obávam sa, že budú. Vodiči stojaci v zápche zvyknú mať pociť, že na nich záchranné zložky kašlú. Nie je to tak, sú však oveľa dôležitejšie veci, ako fakt, že niekto sedí v aute a čaká. Ak je už skutočne zle, v horúčavách rozdávajú aspoň vodu v zime deky a čaj. No vo vlasnom záujme si však minimálne dostatok tekutín noste v aute vždy so sebou. A v zime deku…



Zdroj: https://www.topspeed.sk/kolony-na-dialniciach-pre-nehody-daju-vodicom-zlahcit/16113