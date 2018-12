Volkswagen celý ošiaľ honu na vznetové motory najväčšou kauzou automobilizmu známou ako dieselgate spustil. Keby ich podvod v USA neodhalili, Porsche by stále predávalo diesel, Volvo, Suzuki a ďalší by pokračovali vo vývoji vznetových motorov. Svet sa po dieselgate zmenil. Snáď k lepšiemu. Podvody predsa nie je možné akceptovať, akokoľvek otázne alebo preukazateľne moderné dízle škodia. Je už VW zo šlamastiky vonku? Koľko stál dieselgate VW za odškodné, a koľko ešte zaplatí? Neboli to malé sumy a stále nie je koniec.



