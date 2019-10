Kto by ho nepoznal. David Hasselhoff ako neohrozený bojovník proti zlým ľuďom, Michael Knight alebo Knight Rider, sa opäť vracia. Tentokrát však nie ako pretekár na českej D1, či reinkarnovaná verzia slávneho seriálu. Slávny Kitt je totiž po novom niečo iné, nebude to Pontiac? Čo by predsa pasovalo k Hasselhoff-ovi viac?



