Klasické japonské športové auto pretvorené do modernej doby

Toyota 2000GT stála pri počiatku šoférsky zameraných áut z Ázie. Toto japonské športové auto prinieslo európske tvary, spolu so zábavnými jazdnými vlastnosťami. Tento skvost padol do oka aj youtuberovi TheSketchMokey, ktorý prepracoval BMW M135i na pekné auto. Tento krát si dal za úlohu preniesť 2000GT do súčasnosti. Podobne ako pri rekonštrukcii historických budóv, aj toto je veľmi citlivý zásah. Balancovanie na tenkom ľade vkusu je tentokrát mimoriadne diskutabilné.



