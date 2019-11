Ken Block vytvoril Climbkhana 2. Bláznivo driftuje Ford F150

Ken Block už má ten najväčší boom za sebou. Boli časy, kedy na jeho videá čakal celý svet, no dnes to už mierne pominulo. Jeho umenie je tu však stále a kvalita ide iba hore. Vo svojej najnovšej Climbkhane driftuje na vrchol hory Tianmen v Číne. Tejto čínskej horskej ceste sa hovorí aj brána do neba. 99 zákrut vás vynesie do výšky 1519 metrov nad morom. Jej zákruty si priam žiadali návštevu americkej superhviezdy.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/ken-block-vytvoril-climbkhana-2-driftuje-ford-f150/16851