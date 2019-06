Práce na čiastočnom obchvate D1 finišujú a z Budimíra do Bidoviec by vodiči mali ísť po diaľnici na konci tohto roka. Ako to však bude pod Braniskom či pod Dargovom?

