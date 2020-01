V treťom diele zavítame do srbskej Vojvodiny, ale aj do Terchovej či do Bardejova.

Zdroj: https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/539319-kazdy-slovak-ma-folklor-vpisany-v-dna/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss