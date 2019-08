Kauza na Twitteri! Toyota sa pustila do série Need for Speed

Práca so sociálnymi sieťami je občas nesmierne náročná. Čo raz na internet napíšete, to tam väčšinou ostane navždy. A mimoriadny pozor si musíte dávať pri komunikácii s ľuďmi. Stačí pár nešikovných viet a stanete sa nepriateľom číslo jeden. Najnovšie sa o tom mohlo presvedčiť anglické zastúpenie Toyoty na Twitteri. To sa dostalo pod paľbu fanúšikov, lebo Toyotu nenájdete v najnovšom diele mimoriadne úspešnej série hier Need for Speed.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/kauza-na-twitteri-toyota-sa-pustila-do-serie-need-for-speed/16449