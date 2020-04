Útočník Buffala Sabres má za morom zmluvu platnú do konca aktuálne prerušenej sezóny. Tá je predbežne zastavená do 30. apríla, no nik nevie odhadnúť ako sa situácia vyvinie.

