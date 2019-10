Kaapo Kakko nie je jediný diabetik v NHL. O tom, že cukrovka nebolí a inzulín je najlepší doping

Na majstrovstvách sveta 2019 na Slovensku ohúril celú hokejovú planétu. Vo veku 18 rokov predvádzal výkony hodné skúsených hviezd a krátko na to sa stal draftovou dvojkou prestížnej NHL, ktorá od neho očakáva veľké veci. Zázračný fínsky chlapec, ktorý v noci na piatok zažil premiéru v profilige v drese New Yorku Rangers, má obrovský talent, ale aj hendikep. Práve to ho odlišuje od ostatných.

