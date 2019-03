Útočník Richard Pánik bojuje so spoluhráčmi z Arizony Coyotes o účasť vo vyraďovacej časti NHL. Púštny tím mal v sezóne viaceré dobré série zápasov, nevyhol sa však ani šnúram prehier. Momentálne je v tabuľke Západnej konferencie na desiatej priečke, za najlepšou osmičkou zaostáva o dva body. V nedeľu prehrali Coyotes v New Yorku s Islanders 0:2, bolo to ich piate zakopnutie v sérii.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/389863/k-majstrovstvam-sveta-sa-vyjadrim-az-po-sezone-hovori-richard-panik/