Tridsaťšesťročný obranca prišiel do Sparty pred týmto ročníkom z nemeckého Norimbergu. Momentálne je zranený, do zostavy by sa mal vrátiť koncom februára.

Zdroj: https://www.teraz.sk/sport/jurcina-predlzil-zmluvu-v-sparte-prah/445341-clanok.html