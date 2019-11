Mal to byť bežný tuctový ligový zápas, no nakoniec sa o ňom hovorí ešte pár dní po jeho skončení. Nestáva sa totiž často, aby 10. tím tabuľky pripravil také gólové predstavenie druhému mužstvu, ako sa to cez víkend v lige podarilo Michalovciam proti Dunajskej Strede (5:0).

