JLM uvádza patentované aditívum na čistenie vstrekovačov GDI Injector Cleaner

Medzinárodná Spoločnosť JLM Lubricants so sídlom a výrobou v Holandsku pridala do svojho portfólia overených a vysoko kvalitných produktov nový patentovaný produkt GDI Injector Cleaner – aditívum na čistenie vstrekovačov motorov s priamym vstrekovaním. Generálny manažér a zakladateľ spoločnosti JLM Gilbert Groot hovorí: Vďaka produktu JLM GDI Injector ponúkame unikátnu jednorázovú prísadu do benzínu, ktorá bola testovaná 90 členným tímom laboratória svetovej úrovne. Prípravok JLM GDI Cleaner rieši problém v benzínových motoroch, ktorý z roka na rok rastie.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/jlm-uvadza-patentovane-aditivum-na-cistenie-vstrekovacov-gdi-injector-cleaner/17189