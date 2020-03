Je to tu. Po 66-tich rokoch nebude Veľká cena Monaka Formuly 1

Od roku 1954 nebol ani jeden jediný rok, kedy by motoršport nezavítal do uličiek Monte Carla. Malé kniežatstvo sa stalo ikonou nie len Formuly 1, ale aj celého motoršportu. Veľká cena tento rok však vôbec po prvýkrát v histórii nebude. Môžu za to rovno dva dôvody. Koronavírus a logistika. Je to už druhé podujatie z takzvanej trojkoruny, ktorá spočíva z Monaka, 24h Le Mans a Indy 500. Le Mans bolo pre koronavírus presunuté na neskorší termín.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/je-to-tu-po-66-tich-rokoch-nebude-velka-cena-monaka-formuly-1/17405