Ford konečne odtajnil prvé oficiálne informácie o novom SUV Ford Mustang Mach-E. Je to plnohodnotný elektromobil, základná verzia má výkon 190 kW (258 k), v spojení so slabšou baterkou má normovaný dojazd 450 km a do Európy dorazí v roku 2021. Chce byť praktický a namiesto predného kufra ponúka plastovú vaňu s objemom 100 l a vypúšťacou zátkou na dne.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/je-to-oficialne-ford-mustang-mach-e-sa-predstavuje/16831