Ako lepšie predať Renault, ktorý stojí ako Porsche, než neustále dokazovať, že za to stojí? Musíte si povedať, že niekto by sa musel zblázniť, aby za hatchback zaplatil vyše 70 000 €. Megane RS Trophy R však disponuje technológiou, za ktorú, by si napríklad BMW pýtalo 6 ciferné sumy. Na trati je tento mrštný hatchback doslova kráľom. Japonské zemetrasenie na okruhu Suzuka to iba dokazuje.



