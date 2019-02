Iniciatíva stredné Slovensko je veľmi nespokojná s výstavbou diaľnic

Trend vzniku rôznych iniciatív, ktoré sa musia rýpať v tom, aby štát tlačil na výstavbu diaľničných úsekov a úsekov rýchlostných ciest, sa mi vôbec nepáči. A v podstate to nemusia byť ani cesty, je úplne jedno, o aké potreby občanov v štáte ide. Vždy všade počúvame, ako sa to nedá, že to je drahé, že na to nemáme a podobne. Niet preto divu, že verejnosť takto preberá aktivitu, keď ju kompetentní nemajú, alebo je len veľmi jalová. Iniciatíva stredné Slovensko sa od svojich cieľov rozhodne nedá odradiť. A ak dostane priestor v médiách, ich hlas bude o to silnejší a vážnejší.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/iniciativa-stredne-slovensko-je-velmi-nespokojna-s-vystavbou-dialnic/15660