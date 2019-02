Je zápasníkom, trénerom, no najmä popularizátorom MMA a Oktagonu. Stretli sme ho netradične na tréningu so stredoškolákmi, aby im poradil zopár bojových fintičiek. Našiel tam nové talenty? A aké sú poznávacie znamenia pre nádejného fightera? Pre Šport.sk to prezradil Ilja Škondrič.

