Hyundai N koncepty sú krutý prvo aprílový žart automobilky

Prvý apríl priniesol množstvo tak nereálnych “vtipných” správ, že si ich človek ani neotvoril. My sme redakčne poňali prvý apríl trochu inak a pripravili článok, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani konšpiračný portál. Samozrejme všetko vrámci srandy. Viacerí ste sa nechali napáliť a skonštatovali, že ste úprimne dúfali, že to je pravda. Podobné pocity teraz prežívam aj aj, keď sa pozerám na obrázky nových modelov Hyundai N. Viem, že nie sú reálne, no veľmi by som chcel, aby boli.



