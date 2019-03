Viacero testov starších typov Hyundai s pohonom oboch náprav ukázalo, že ich systém nie je pre niektoré bežné situácie vyladený. Stačilo trochu prekrížiť nápravy v kombinácii so sníženou trakciou a auto ostalo bezmocne stáť. A to aj keď sme použili mechanickú uzávierku medzinápravového diferenciálu 4WD Lock, ktorými tie autá sú vybavené. Stalo sa nám to viackrát pri úplne bežných situáciách na typoch SantaFe predošlej generácie a tiež na ix35…

Zdroj: https://www.topspeed.sk/hyundai-ix35-4×4-test/15848