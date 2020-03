Hyundai i20N oficiálne potvrdený. Skrýva sa v propagačnom videu

Tak a je to oficiálne. Kórejská značka nás už nenecháva špekulovať a oficiálne potvrdila Hyundai i20N. Podobne, ako to urobilo Porsche s 911 GT3, aj nové N sa skrýva v propagačnom videu. Hyundai naň však veľmi jasne upozornil, narozdiel od Porsche. Podobne ako pri Marvel filmoch aj i20N sa objavilo až po titulkoch/logu. Táto čerešnička nás ohromne teší, pretože o novom hothatchi sa špekuluje viac ako rok. Teraz je to už oficiálne.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/hyundai-i20n-oficialne-potvrdeny-skryva-sa-v-propagacnom-videu/17313