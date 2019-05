Každý to doteraz bral ako nepotvrdenú samozrejmosť, ale teraz sa konečne stáva realitou. Hyundai intenzívne testuje nový Hyundai i20 N a konečne bol prichytený objektívmi špiónov. Značí malý ostrý hatchback problém, pre Fiestu ST a Polo GTI? Súdiac podľa schopností a úspechu modelu i30N je to veľmi pravdepodobné. Kde inde by ho totiž mali zachytiť, ak nie v prirodzenom prostredí tvrdého testovania na okruhu?



