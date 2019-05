Detské sedačky sú povinné pre deti do výšky 150 cm resp. do veku 12 rokov. Nemecká redakcia AUTO BILD otestovala osem sedačiek. No nie všetky sú bezpečné, ako dokazuje aj varovanie autoklubu ADAC.

Zdroj: https://autobild.pluska.sk/clanok/218967/hrozba-pre-deti-v-aute-jedna-detska-sedacka-je-nebezpecna/